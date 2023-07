Itália vence França nos penáltis e chega ao bronze no Europeu de hóquei em patins

A França, sem poder contar com Carlo di Benedetto, por lesão, chegou ao intervalo a vencer por 2-0 e, na segunda parte, a Itália anulou uma desvantagem de 3-1 para chegar ao empate a 3-3, forçando o prolongamento, que terminou com 5-5.



Nos penáltis, foi necessário marcar 16 para a Itália chamar a si o triunfo no desempate do encontro, por 4-3, e consequentemente a medalha de bronze do Europeu, repetindo o lugar no pódio das últimas duas edições em Paredes, em 2021, e Corunha, 2018.



A seleção gaulesa, segunda classificada no último Europeu e que na presente edição foi afastada da final por Portugal (5-2), desbloqueou o nulo com dois golos de Roberto di Benedetto, aos 16 e 17 minutos, o segundo dos quais de livre direto.



Na sequência de uma falta do luso-francês Anthony da Costa punida com o cartão azul, aos 23 minutos, a Itália dispôs de um livre direto para diminuir a diferença, mas Giulio Cocco não conseguiu ultrapassar o guarda-redes Alan Audelin.



Apesar de a seleção italiana se encontrar em 'power play' (com mais um jogador de pista), foi a França a criar uma soberana oportunidade para aumentar a vantagem por Leo Savreux, aos 25 minutos, mas o guarda-redes Riccardo Gnata não o permitiu.



Sem Checco Compagno, que sofreu fratura no nariz e no maxilar na derrota de sexta-feira nos penáltis com a Espanha (3-0, após 4-4), nem Francisco Ipiñazar, por lesão, a Itália chegou ao golo por Élia Cinquini (2-1), aos 26 minutos.



O encontro teve, de seguida, vários remates perigosos defendidos por ambos os guarda-redes, até que Remi Herman colocou a França a vencer por 3-1, aos 30 minutos, na conversão de um penálti.



Aos 38 minutos, assistido por Andrea Malagoli, Alessandro Facin reduziu para a Itália (3-2), e depois de a França ter desperdiçado um penalti para aumentar a vantagem, por Rémi Herman, os transalpinos forçaram o prolongamento com um golo de Andrea Malagoli (3-3), aos 46 minutos, de livre direto.



No prolongamento, após a França falhar por duas vezes a hipótese de marcar, por Anthony da Costa, aos 51 minutos, e Bruno di Benedetto, aos 54, a Itália chega à vantagem pela primeira vez no encontro por Davide Gavioli (4-3), aos 54.



A Itália abriu a vantagem para 5-3 por Giulio Cocco, aos 57 minutos, mas a seleção gaulesa nunca se deu por vencida e voltou à igualdade a 5-5 com golos de Roberto di Benedetto, de livre direto, aos 57 minutos, e do irmão Bruno, aos 58.



Nos penáltis, a vantagem pendeu para a seleção italiana ao 16.º remate, pelo capitão Giulio Cocco. A Itália termina o Europeu na terceira posição e a França na quarta.