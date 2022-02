Italiana Francesca Mannori será primeira presidente de comissários do Tour

Mannori, que já foi comissária nas três grandes Voltas, nos cinco 'Monumentos' e em Mundiais, será a primeira mulher a presidir ao comissariado do Tour.



A toscana já esteve presente em quatro Voltas a Itália, cinco campeonatos do mundo, a Volta a Espanha de 2013, e volta à 'grande boucle' de 2017 e 2021, além de todas as principais clássicas e várias corridas femininas.