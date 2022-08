Italiano Enea Bastianini vai ser piloto da equipa oficial da Ducati em 2023

O transalpino de 24 anos, que compete atualmente pela Gresini, equipa satélite da Ducati, vai ser promovido para ocupar a vaga deixada pelo australiano Jack Miller, já anunciado na KTM para a próxima época.



"Estou emocionado por vestir as cores da equipa oficial da Ducati a partir do próximo ano. Era o meu sonho e agora tornou-se realidade", expressou ‘bestia’, citado pela Ducati nas redes sociais.



Por sua vez, Luigi Dall'Igna, diretor da Ducati Corse, definiu Enea, que se sagrou campeão mundo de Moto2 em 2020, como um “piloto muito talentoso que amadureceu muito nos últimos dois anos".



Na presente temporada, Bastianini, atual sexto colocado do mundial, com 118 pontos, conquistou a primeira 'pole position' da carreira no Grande Prémio da Áustria, tendo vencido, até ao momento, três corridas na classe ‘rainha’.



O francês Fabio Quartararo (Yamaha), campeão do mundo, lidera o campeonato com 200 pontos, mais 32 do que o espanhol Aleix Espargaró (Aprilia), que recupera de uma fratura na perna direita.



Bagnaia segue em terceiro, com 156, enquanto Miguel Oliveira (KTM) segue no 10.º posto, com 85 pontos.