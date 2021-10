Italiano Sonny Colbrelli vence Paris-Roubaix na estreia

O campeão da Europa de fundo concluiu os 257,7 quilómetros da prova em 06:01.57 horas, o mesmo tempo dos seus companheiros de fuga e menos 44 segundos do que o seu compatriota Gianni Moscon (INEOS), que liderou isolado o ‘inferno do norte’ até sofrer um furo e duas quedas.



O triunfo de Sonny Colbrelli é o 12.º de um italiano e o primeiro desde 1999, quando se sagrou vencedor Andrea Tafi.



Numa 118.ª edição disputada sob chuva, a lama endureceu o percurso, Moscon destacou-se do pelotão a 50 quilómetros da chegada ao velódromo de Roubaix.



Apesar de ter sofrido um furo, que o obrigou a mudar de bicicleta, e um par de quedas, Moscon chegou a dispor de mais de um minuto de vantagem, mas foi alcançado a 14 quilómetros do fim, por Colbrelli, Vermeersch e Van der Poel.



Este trio chegou junto e disputou o triunfo – e a sucessão ao belga Philippe Gilbert, vencedor em 2019 da prova, que foi cancelada no ano passado devido à pandemia de covid-19.



Vermeersch tentou a sorte a pouco mais de três quilómetros da chegada, mas, só no circuito, Colbrelli assegurou a vitória ao ‘sprint’, a 34.ª da carreira e a oitava em 2021, quando conquistou o título europeu e a Volta ao Benelux.



Antes de Colbrelli, apenas o alemão Josef Fischer, em 1896, na edição inaugural, e o francês Jean Forestier, em 1955, conseguiram vencer a ‘rainha das clássicas’ na primeira participação.