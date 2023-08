Iúri Leitão chega a Portugal satisfeito com o ouro ganho

“É um misto de sensações. Ter a minha família a vibrar comigo com este título, porque eles apoiam-me neste título e para que estes meus sonhos sejam possíveis. E tê-los aqui comigo é para fechar com chave de ouro estes campeonatos do mundo”, disse o atleta à chegada ao aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, salientando o sentimento de “dever cumprido” e a importância de ter a família consigo.



Sobre a reação quando conquistou o primeiro lugar, Iúri Leitão não escondeu o orgulho que sentiu por estar a representar o seu país.



“As lágrimas são lágrimas de alívio, de emoção, de sentido de dever cumprido, que consegui representar o meu país da melhor forma possível, acho que é o melhor sentimento que se pode ter”, frisou ainda.



O ciclista garantiu que sempre sonhou chegar a este ponto: “É claro que nem todos os sonhos se concretizam. Mas, no meu caso, aconteceu”.



Iúri Leitão explicou ainda que se preparou da melhor forma para esta prova, garantindo, por isso, que estava “de consciência tranquila” em relação a isso mesmo.



“Ia para o campeonato do mundo com o sentido de dever cumprido na minha preparação e fui para o campeonato do mundo com a cabeça limpa e com o foco que ia fazer o melhor resultado possível. E era para isso que estava a contar. E foi isso que aconteceu”, prosseguiu.



Ainda assim, o atleta admitiu que este resultado não foi, de todo, uma surpresa.



“O nosso caminho nos últimos anos tem vindo a levar a estas classificações. Já se fazia prever. Provavelmente não se imaginava que fossemos ganhar um campeonato do mundo tão cedo, mas temos todo o mérito e estávamos à espera disto”, sublinhou.



Para Iúri Leitão o próximo passo está bem definido.



“Os Jogos Olímpicos é o próximo objetivo. É para isso que temos vindo a trabalhar. Demos um passo bastante importante. É o próximo objetivo”, finalizou.