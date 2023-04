A equipa portuguesa foi a única a ganhar duas voltas ao pelotão, o que somado aos pontos conquistados nos sprints valeu à dupla lusa um total de 61 pontos, que garantiram o primeiro posto.Os lusos bateram Yoeri Havik e Vincent Hoppezak, da equipa UCI Beat Cycling, por cinco pontos, num pódio completado pelos franceses Thomas Boudat e Benjamin Thomas, com 55 pontos, a um da prata.A participação portuguesa no Canadá contou também com a olímpica Maria Martins.