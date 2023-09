Iúri Leitão foi quarto na última etapa da Volta à Eslováquia

A Soudal Quick-Step fez o pleno na prova eslovaca, triunfando em todas as cinco etapas da corrida, nomeadamente hoje com Asgreen, o primeiro a cortar a meta no final dos 183,5 quilómetros entre Hlohovec e Púchov, com o tempo de 04:03.35 horas.



Dois segundos depois, chegou o pelotão, com Iúri Leitão a ser quarto, atrás de outros dois ciclistas da equipa belga: Bert Van Lerberghe e Tim Merlier.



Após nova exibição de força, a Soudal Quick-Step festejou a vitória na geral de Rémi Cavagna, com o francês a deixar o suíço Stefan Küng (Groupama-FDJ) a 02.16 minutos e o neerlandês Milan Vader (Jumbo-Visma) a 02.20, respetivamente no segundo e terceiro lugares.



O sprinter português da Caja Rural terminou a Volta à Eslováquia na 23.ª posição, a 05.57 minutos do vencedor.