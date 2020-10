Iuri Leitão ganha prata em sub-23 em ciclismo de pista

Iuri Leitão, que neste evento já tinha sido vice-campeão europeu em eliminação, repetiu o lugar do pódio por pontos, depois de estar praticamente toda a corrida em posição de medalha e, apesar de ter baixado de rendimento no último terço da prova, foi o primeiro na última volta, com pontuação a dobrar.



O português totalizou os mesmos 34 pontos do alemão Richard Banusch, terceiro, e do suíço Mauro Schid, quarto, bem distantes do russo Gleb Syritsa, que se impôs com 66 pontos.



“O Iuri teve um momento de transcendência, fazendo 800 metros no máximo das suas capacidades. Ultrapassou os corredores que vinham em fuga e triunfou no último sprint, feito essencial para podermos chegar ao pódio. Foi o corolário de corrida muito dura, perante adversários muito fortes”, congratulou-se Gabriel Mendes



Em três dias de competição no velódromo ao ar livre italiano, Portugal soma já quatro medalhas, face à prata de Iuri Leitão na eliminação em sub-23 e ao bronze de Maria Martins em scratch no mesmo escalão etário.



A ribatejana, que vai competir nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, também competiu hoje, sendo 11.ª na corrida por pontos, em prova ganha pela italiana Silvia Zanardi.



O programa de competição de hoje e domingo foi alterado em virtude de o velódromo ser ao ar livre e de estar prevista chuva para domingo, quando competirem Maria Martins na eliminação e Iuri Leitão no scratch.