Iuri Leitão quinto na primeira etapa da Volta a Burgos

Molano completou em 3:38.58 horas a ligação entre Villalba de Duero e Burgos (161 quilómetros), o mesmo tempo do espanhol Iván García Cortina (Movistar) e do italiano Edoardo Affini (Jumbo-Visma), assim como Leitão, recente campeão mundial de omnium em pista.Na geral, Molano lidera com quatro segundos de avanço sobre García Cortina e oito sobre Affini, com Iuri Leitão na sétima posição, a 10 segundos.Ivo Oliveira (UAE Emirates) foi 95.º na etapa, a 14 segundos do companheiro de equipa, e ocupa o mesmo posto na geral, a 24 segundos de Molano.Na quarta-feira, corre-se a segunda etapa, num contrarrelógio por equipas de 13,1 quilómetros, entre Oña e Poza de la Sal.