Iúri Leitão vence madison e corrida por pontos no Troféu Artur Lopes

O vianense foi ouro nas duas provas em que participou, começando pela corrida por pontos, na qual foi o único a dobrar o pelotão três vezes ao longo das 120 voltas (30 quilómetros), impondo-se com 80 pontos, seguido por Ivo Oliveira, com 62, e do mexicano Fernando Nava, com 49.



Na disciplina olímpica de madison, Iúri Leitão formou a equipa vencedora com João Matias, numa prova em que nenhuma dupla conseguiu dobrar o pelotão: os lusos pontuaram em oito dos 12 sprints, somando 39 pontos, mais 14 do que os dinamarqueses Robin Skivild e Conrad Haugsted, com 25, num pódio que contou ainda com os mexicanos Ricardo Pena e Fernando Nava, com 17 pontos.



Nas elites femininas, Daniela Campos foi a mais forte na corrida por pontos, com 71, mais cinco do que a canadiana Lili Plante, com 66, e que também dobrou o pelotão três vezes, enquanto a mexicana Maria Gaxiola garantiu 50.



Maria Martins assegurou o triunfo no scratch, no qual o pelotão se dividiu em dois grandes grupos, o primeiro dos quais com oito, incluindo Daniela Campos, que seria oitava: as espanholas Eukene Larrarte e Laura Rodríguez completaram o pódio.



Na velocidade individual masculina destacou-se o polaco Mateusz Rudyk, que, na prova decisiva, superou o italiano Stefano Moro, enquanto o espanhol José Moreno foi terceiro.



No domingo, disputam-se as competições de omnium e keirin na categoria de elites.