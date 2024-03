Iúri Leitão veste amarela da Volta ao Alentejo após terceira etapa ganha por Babor

Apesar de ter sido Babor o primeiro a cortar a meta em Reguengos de Monsaraz, após 168,4 quilómetros desde Mourão, foi o português a assumir a liderança da geral, após ter sido segundo na tirada, com as mesmas 04:09.16 horas do seu colega.



Atrás do campeão mundial de omnium chegou o norte-americano Cade Bickmore (Echelon Racing), com o vencedor da véspera, o venezuelano Leangel Linarez (Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua), a ser o melhor dos representantes das equipas nacionais, no sexto lugar.



Graças às bonificações, Leitão, que já tinha sido segundo na primeira etapa e quarto na segunda, subiu à liderança da ‘Alentejana’ por troca com o seu companheiro uruguaio Thomas Silva, com o qual está empatado em tempo.



A nova demonstração de forças da Caja Rural, concretizada hoje por Babor, um velho conhecido do pelotão português – venceu a quarta etapa da última Volta a Portugal e levou para casa a camisola verde -, foi antecedida de 168,4 quilómetros animados por uma fuga, formada ao quilómetro 18.



Laurent Gervais (Echelon Racing), José Dias (Aviludo-Louletano-Loulé Concelho), Gonzalo Ariño (Illes Baleares Arabay), Adam Kus (Lubelskie Perla Polski) e Mark Kryuchkov (Óbidos Cycling Team) rapidamente ganharam mais de três minutos ao pelotão, mas seriam alcançados a 30 quilómetros do final.



Apesar de ainda faltar muito para a meta, ninguém voltou a tentar distanciar-se, com a decisão da etapa a fazer-se ao sprint. Depois de vencer no primeiro dia com Thomas Silva, a Caja Rural, equipa vencedora da geral final das últimas duas edições com Orluis Aular (ausente este ano), voltou a triunfar, agora com Babor, colocando ainda Tomas Bárta no quarto lugar.



A estrear-se na temporada de estrada nesta ‘Alentejana’, Iúri Leitão veste agora a amarela, empatado em tempo com Silva, segundo. O norte-americano Scott McGill (Echelon Racing), vencedor da camisola verde da Volta a Portugal de 2022, é terceiro, a oito segundos.



O vianense de 25 anos lidera também a geral por pontos, com Francisco Guerreiro (Kelly-Simoldes-UDO) a ser o primeiro na montanha e João Martins (Rádio Popular-Paredes-Boavista) como melhor jovem.



A etapa ‘rainha’ da Volta ao Alentejo disputa-se no sábado, com a ligação de 147,7 quilómetros entre Monforte e Castelo de Vide a incluir seis contagens de montanha.