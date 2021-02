Iván Sosa conquista Volta à Provença, Phil Bauhaus ganha última etapa

A derradeira tirada, de 163,2 quilómetros, a ligar Avignon a Salon-de-Provence, com três contagens de montanha de terceira categoria, foi cumprida por Bauhaus em 3:47.01 horas.



Bauhaus impôs-se sobre a meta ao italiano Davide Ballerini (Deceuninck–Quick Step), que ganhou as duas primeiras etapas, e ao francês Nacer Bouhanni (Arkéa Samsic).



Apesar da chegada ao ‘sprint’, registaram-se mudanças no pódio, com o francês Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) a subir ao segundo lugar, por ter amealhado segundos de bonificação em ‘sprints’ intermédios.



Na classificação geral final, Sosa impôs-se a Alaphilippe por 18 segundos e ao compatriota e colega de equipa Egan Bernal, por 19.