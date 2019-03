Ivo e Rui Oliveira terminam madison em 17.º, mas sobem no `ranking` olímpico

Lusa Comentários 03 Mar, 2019, 17:09 | Outras Modalidades

Apesar do mau dia nos Mundiais, em Pruszków, na Polónia, a dupla beneficiou na 'corrida' olímpica do não apuramento da Holanda para a final de hoje, o que permitiu que fosse ultrapassada pelos lusos no 'ranking'.



Hoje, Ivo e Rui Oliveira ainda pontuaram logo no terceiro dos 20 'sprints' da prova de 50 quilómetros, mas o ritmo imposto posteriormente não teve resposta dos irmãos, que acabaram por ceder três voltas para o pelotão.



A prova foi cumprida pelos melhores à média de 59,243 quilómetros/hora, "uma média superior" ao que as melhores seleções tinham feito no anterior Mundial, segundo explicou o selecionador Gabriel Mendes.



"O Ivo e o Rui não entraram bem no ritmo intenso da corrida e isso foi gerando fadiga, que se acumulou e provocou o resultado aquém do que esperávamos", acrescentou o técnico nacional.



O título foi para os alemães Roger Kluge e Theo Reinhardt, com 105 pontos, seguidos dos dinamarqueses Lasse Norman Hansen e Casper von Folsach, com 84 pontos, e dos belgas Kenny de Ketele e Robbe Ghys, com 82.



Para Gabriel Mendes, o mais importante para Ivo e Rui Oliveira acabou mesmo por ser a conquista de mais pontos na qualificação para Tóquio2020.



"A qualificação mantém-se possível, mas teremos de melhorar no Europeu de elite e na próxima época da Taça do Mundo", acrescentou.