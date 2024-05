Ivo Oliveira começa em 2.º a Boucles de la Mayenne

O ciclista luso, de 27 anos, cumpriu o exercício em 6.50,59 minutos, a uma média de 47,3 quilómetros por hora, um segundo a menos do que o francês Benoit Cosnefroy (Decathlon-AG2R La Mondiale), vencedor da tirada.



Em terceiro ficou o britânico Samuel Watson (Groupama-FDJ), a três segundos do vencedor, num pódio que é igual também na geral.



Campeão nacional de contrarrelógio em 2020, e uma das "estrelas" portuguesas no ciclismo de pista, o ciclista de Vila Nova de Gaia já tinha sido quinto esta temporada num prólogo, na Volta à Romandia.



Em 2023, triunfou no prólogo das Boucles, ligeiramente mais curto, e ainda viria a sagrar-se campeão nacional de fundo, sendo "vice" do "crono", atrás do companheiro de equipa João Almeida.



Acabou a corrida no quarto lugar final, ainda hoje um dos melhores resultados na estrada de um "pistard" habituado há anos a trabalhar em prol de líderes e chefes de fila da UAE Emirates, que representa desde 2019, ao lado do irmão, Rui Oliveira.



Na luta pela geral final, terá a rivalidade, entre outros, do próprio Cosnefroy, considerado o principal favorito e em grande forma em 2024 – esta foi a sétima vitória do ano para o francês de 28 anos, oitavo nesta corrida em 2023.



Esta sexta-feira, a primeira de três etapas liga Renault-Saint-Berthevin a Ernée em 167,5 quilómetros.