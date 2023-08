Em Manchester, Inglaterra, Ivo Rocha até nadou a distância mais lento do que nas eliminatórias, em que foi o sétimo mais rápido, mas conseguiu melhorar uma posição, acabando em sexto, numa final dominada pelo chinês Jincheng Guo (2.46,55).Por seu lado, Susana Veiga acabou no oitavo e último posto entre as finalistas S9 dos 100 livres, que nadou em 1.07,02 minutos, mais rápido cinco centésimos em relação às eliminatórias, tendo ganho o ouro a australiana Alexa Leary (1.00,24).