Jai Hindley confirmado na Volta ao Algarve

Hindley avançou o seu calendário para a parte inicial da época num podcast da BORA-hansgrohe, citado pela organização da Volta ao Algarve para confirmar a presença do vencedor do último Giro.O australiano de 26 anos, que também foi segundo na "corsa rosa" em 2020, vai reencontrar-se em estradas portuguesas com João Almeida (UAE Emirates), um dos seus principais adversários nessas duas edições da Volta a Itália.Além de Hindley e Almeida, dois candidatos à vitória final na "Algarvia", também estão confirmados o neerlandês Fabio Jakobsen (Soudal Quick-Step), campeão europeu de fundo e um dos maiores ‘sprinters’ da atualidade, e o norueguês Tobias Foss (Jumbo-Visma), que em setembro surpreendeu o mundo velocipédico ao sagrar-se campeão mundial de contrarrelógio.A 49.ª Volta ao Algarve decorre entre 15 e 19 de fevereiro, arrancando em Portimão e terminando com um contrarrelógio nas ruas de Lagoa.