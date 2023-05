Jaime Faria e Henrique Rocha avançam no Oeiras Open 4

Os dois portugueses, ambos de 19 anos, não entraram bem no encontro disputado no court central do Jamor, mas conseguiram inverter o rumo dos acontecimentos e bateram o norte-americano Hunter Reese e o polaco Szymon Walkow, primeiros cabeças de série, com os parciais de 3-6, 6-4 e 10-3.Enquanto o lisboeta Faria, número 295.º no ranking ATP de pares, e o parceiro natural do Porto (585.º ATP) marcaram encontro na fase seguinte do challenger com o cazaque Grigoriy Lomakin (242.º ATP em pares) e o croata Zvonimir Babic (287.º ATP pares), a outra dupla nacional presente em prova foi afastada no encerramento da jornada de quarta-feira.João Domingues e Frederico Silva travaram uma equilibrada batalha com Sanjar Fayziev, do Uzbequistão, e o romeno Alexrandru Jecan, mas acabaram por ceder em dois sets, pelos parciais de 7-6 (7-4) e 7-6 (7-1), ao fim de uma hora e 42 minutos.





Pedro Cachin vence em singulares



No quadro de singulares, o argentino Pedro Cachín, número 68 na hierarquia mundial, levou a melhor no duelo sul-americano com o boliviano Hugo Dellien (157.º), por 6-4 e 6-2, e apurou-se para os quartos de final, fase em que defrontará o norte-americano Nicolas Moreno de Alboran (207.º).



Assim como o primeiro cabeça de série, o espanhol Pedro Martínez (142.º) confirmou o favoritismo diante do croata Nino Serdarusic (305.º), por 6-3 e 7-6 (7-5), encontrando na próxima jornada o brasileiro Felipe Meligeni Alves (175.º), que superou o ucraniano Oleksii Krutykh, pelos parciais de 7-6 (7-2) e 7-6 (7-4).



Os últimos dois encontros dos quartos de final do Oeiras Open 4 vão colocar ainda em jogo o moldavo Radu Albot (112.º) diante do argentino Facundo Diaz Acosta (134.º) e o australiano Aleksandar Vukic (127.º) ante o suíço Alexander Ritschard (191.º).