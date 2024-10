Jaime Faria entra pela primeira vez no top-150 mundial

A boa caminhada no torneio valenciano permitiu a Faria, de 21 anos, subir 21 lugares e colocar-se entre os 150 melhores tenistas do mundo, depois de ter começado o ano de 2024 fora dos 400 primeiros.



Sem jogar desde o Open dos Estados Unidos, em agosto, Nuno Borges mantém-se como 32.º do mundo, enquanto Henrique Rocha subiu um lugar e é 162.º da hierarquia ATP.



O topo do ranking mantém-se inalterado, com o italiano Jannik Sinner, que venceu o Masters 1.000 de Xangai, na liderança, à frente do espanhol Carlos Alcaraz e do alemão Alexander Zverev, segundo e terceiro, respetivamente.



A portuguesa Francisca Jorge subiu 10 lugares e é agora 187.ª do mundo, num ranking feminino liderado pela polaca Iga Swiatek, com a bielorrussa Aryna Sabalenka na segunda posição, sendo que a norte-americana Coco Gauff subiu ao terceiro lugar, por troca com a compatriota Jessica Pegula.