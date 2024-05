Jaime Faria nas "meias" do "challenger" no Oeiras Open 4

Um mês depois da estreia entre os semifinalistas de um torneio do ATP Challenger Tour, no Oeiras Open 3, o jovem lisboeta, de 20 anos, repetiu a façanha frente a Dennis Novak, número 192 do ranking ATP, mas antigo 85 do mundo, pelos parciais de 2-6, 6-4 e 6-0.Num encontro disputado no "court" central do Jamor, onde esteve por breves instantes o secretário de Estado do Desporto, Pedro Dias, em visita institucional à Federação Portuguesa de Ténis (FPT), Jaime Faria entrou de forma autoritária, antes de ver o adversário reagir rapidamente e passar para a frente.Quando a passagem às meias-finais parecia completamente hipotecada, graças ao estado de graça e nível muito elevado de Novak, o rumo do jogo mudou e o atleta do Centro de Alto Rendimento da FPT conseguiu resgatar o encontro, numa altura em que o marcador registava 2-6 e 1-4, fazendo 11 jogos consecutivos.”, explicou o português.Na meia-final, a segunda do "court" central, agendada para esta sexta-feira, Jaime Faria vai defrontar o argentino Roman Andrés Burruchaga (149.º ATP), que beneficiou da desistência do belga Joris de Loore (208.º ATP), carrasco de Gastão Elias na primeira ronda, quando comandava o embate dos quartos de final, por 6-3 e 2-0.