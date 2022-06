Jakob Fuglsang lidera Volta à Suíça em dia de 36 abandonos

Denz, de 28 anos, ‘vingou’ a fuga ao cabo de 5:11.14 horas, batendo num ‘sprint’ a quatro o francês Clement Champoussin (AG2R Citroën), segundo, o espanhol Jesus Herrada (Cofidis), terceiro, e o norte-americano Quinn Simmons (Trek-Segafredo), quarto.



Os principais homens da geral chegaram a partir dos 2.14 minutos depois de Denz cortar a meta, com Fuglsang novo líder, com um segundo de vantagem sobre o britânico Geraint Thomas (INEOS), segundo, e 10 sobre o colombiano Sergio Higuita (BORA-hansgrohe), terceiro.



Ao todo, o dia teve 36 abandonos, entre os que nem alinharam à partida e os que abandonaram durante a tirada, marcada pela temperatura alta num dia montanhoso e com duas subidas de categoria especial.



A etapa em si ‘prometia’ decidir as contas da geral, mas um surto de casos de covid-19 ofuscou os acontecimentos na estrada e acabou por fazer essa seleção ainda antes da partida de Locarno, com o líder até então, o russo Aleksandr Vlasov (BORA-hansgrohe), a abandonar.



As equipas Alpecin-Fenix e Bahrain-Victorious, bem como a UAE Emirates de Rui Costa, decidiram abandonar com múltiplos casos positivos, enquanto a EF Education-Easy Post retirou quatro ciclistas e a Israel-Premier Tech outros dois, para além de outros abandonos em outras formações.



A organização decidiu continuar a prova, agora reduzida a 87 ciclistas, contra 152 que alinharam no primeiro dia. A corrida do escalão WorldTour serve de ‘antecâmara’ para a Volta a França.



A 20.17 minutos do líder está o agora único português em prova, Nelson Oliveira (Movistar), no 30.º posto da geral.