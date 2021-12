James Harden e Antetokounmpo integrados no protocolo anti-covid-19 da NBA

No anúncio, efetuado na terça-feira, não foi especificado se Antetokounmpo testou positivo ao novo coronavírus ou se esteve em contacto próximo com uma pessoa infetada, mas irá falhar, tal como o colega de equipa Wesley Matthews, o jogo de hoje contra os Indiana Pacers.Também James Harden e o colega de equipa Bruce Brown foram adicionados à lista de jogadores indisponíveis, que, no caso dos Nets, ascende a seis, depois de LaMarcus Aldridge, DeAndre Bembry, Jevon Carter e James Johnson terem igualmente sido isolados.

Para regressar à equipa, o jogador admitido ao protocolo anti-covid-19 da NBA deve aguardar no mínimo 10 dias ou apresentar dois testes negativos com intervalo mínimo de 24 horas.