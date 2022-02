James Harden troca Nets por Sixers no último dia de transferências na NBA

De acordo com a ESPN, Paul Milsap acompanha Harden na viagem para Filadélfia, enquanto os Nets têm ainda direito a duas escolhas do 'draft', uma da primeira ronda de 2022 (não protegida) e outra da primeira ronda de 2027 (protegida).



Com esta troca, Harden, que tem médias de 22,5 pontos, 10,2 assistências e 8,0 ressaltos em 2021/22, junta-se a Tobias Harris e ao 'All Star' camaronês Joel Embiid, apontado com um dos grandes candidatos a 'Jogador Mais Valioso' (MVP) da época regular.



Harden, em busca do primeiro 'anel' vai representar uma quarta equipa na NBA, depois de Oklahoma City Thunder (2009/10 a 2011/12), Houston Rockets (2012/13 a 2020/21) e Brooklyn Nets (desde 2020/21).



Quanto aos Nets, de Kyrie Irving - que só tem atuado fora do estado de Nova Iorque, por não estar vacinado - e Kevin Durant, ganham um base a tempo inteiro (Ben Simmons), que ainda não jogou em 2021/22, um lançador (Seth Curry) para substituir o lesionado Joe Harris e um poste 'All Star' (Drummond).



Os Philadelphia 76ers seguem no quinto lugar da Conferência Este, com 32 vitórias e 22 derrotas, enquanto os Brooklyn Nets são oitavos na mesma conferência, com 29 triunfos e 25 desaires.



Quanto a outras mudanças, destaque para a troca, entre quatro equipas, que colocou Donte DiVicenzo (Milwaukee Bucks) e Josh Jackson e Trey Lyles (Detroit Pistons) nos Sacramento Kings, a equipa do poste português Neemias Queta, que cedeu Marvin Bagley III aos Pistons.



Por seu lado, os campeões Bucks recebem o internacional espanhol Serge Ibaka, proveniente dos Los Angeles Clippers, aos quais se juntam os ex-Bucks Rodney Hood e Semi Ojeleye.



Destaque ainda para a mudança de Derrick White dos San Antonio Spurs para os Boston Celtics, com Josh Richardson a seguir em sentido inverso, e o regresso de Torrey Craig aos Phoenix Suns, que cedem Jalen Smith aos Indiana Pacers.