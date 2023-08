Jannik Sinner conquista Masters 1.000 de Toronto

Perante o 18.º classificado do ranking ATP, o transalpino impôs-se pelos parciais de 6-4 e 6-1, num encontro que durou uma hora e 30 minutos em piso duro, alcançando o seu primeiro troféu da categoria 1.000, depois de ter perdido as finais do Masters de Miami em 2021, para o polaco Hubert Hurkacz, e este ano, perante o russo Daniil Medvedev.”, disse Sinner, após o triunfo.O tenista, de 21 anos, é apenas o segundo italiano a conquistar um Masters 1.000 desde que a categoria foi criada, em 1990, sucedendo ao compatriota Fabio Fognini, que venceu em Monte Carlo, em 2019.