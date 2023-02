Jannik Sinner soma sétimo título na carreira

Sinner, número 17 do ranking mundial, bateu o 51.º da hierarquia em apenas dois ‘sets’, com os parciais de 7-6 (7-3) e 6-3, num encontro que teve a duração de uma hora e 36 minutos.



O tenista italiano de 21 anos somou o sétimo título da carreira no circuito ATP, depois dos triunfos em Umag, em 2022, em Antuérpia, Sofia, Merlbourne e Washington, em 2021, e de Sofia em 2020.