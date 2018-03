Japonesa Naomo Osaka vence final feminina de Indian Wells

Lusa Comentários 18 Mar, 2018, 21:25 | Outras Modalidades

Osaka, número 44 do mundo, bateu Kasatkina, 19.ª do ‘ranking’ WTA, em dois ‘sets’, por 6-3 e 6-2.



As duas tenistas, ambas com 20 anos, protagonizaram o encontro mais importante de ambas no circuito WTA.



Para chegarem à final, Osaka venceu a romena Simona Halep, líder do ‘ranking mundial, e Kasatkina superou a veterana Venus Williams.