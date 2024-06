Jéssica Inchude garante mínimos no lançamento do peso

Nos Campeonatos de Portugal, Jéssica Inchude ultrapassou a marca necessária no lançamento do peso (18,80 metros) por duas vezes: primeiro, lançou a 19,10 na terceira tentativa do concurso, depois de já ter feito 18,33 e 18,50, para fechar a sua prova com 18,83 metros.

Com este resultado, a portuguesa, de 28 anos, não precisa de esperar pelo fecho da qualificação por ranking no atletismo, tendo já garantido a sua estreia olímpica por Portugal e aumentando para 62 o número total de apurados da Missão lusa, em 14 modalidades.