A portuguesa Jieni Shao foi eliminada na segunda ronda do WTT Star Contender de Doha de ténis de mesa, depois de perder com a indiana Sreeja Akula, em quatro sets.

Única portuguesa no quadro principal feminino, a olímpica portuguesa, 53.ª do ranking mundial, foi derrotada pela indiana, 22.ª, por 3-1, com os parciais de 11-7, 11-7, 7-11 e 11-3, em 24 minutos.



Na competição masculina, e depois de Tiago Apolónia e João Monteiro terem ficado pela qualificação, Marcos Freitas, que teve entrada direta no quadro de 64, tinha sido eliminado na quarta-feira, logo nesta primeira ronda, pelo chinês Chen Yuanyu.