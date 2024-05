A portuguesa Jieni Shao, 71.ª do ranking mundial, seguiu hoje para o mapa final do Saudi Smash de ténis de mesa, ao conseguir duas vitórias em Jeddah.

Shao bateu a sérvia Sabina Surjan (150.ª) por 11-9, 8-11, 8-11, 11-4 e 11-5, depois de ter afastado a croata Mateja Jeger (209.ª) por 11-6, 11-4 e 11-2, juntando-se a Fu Yu no mapa final.



Em sentido inverso, João Monteiro, 76.º do ranking masculino, ficou pelo caminho na segunda ronda da qualificação, afastado pelo japonês Hiroto Shinozuka por 11-5, 8-11, 3-11, 11-6 e 11-7.



No quadro principal masculino estão os lusos Marcos Freitas, João Geraldo e Tiago Apolónia.