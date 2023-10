JO2024. Putin acusa COI de "discriminação étnica"

”, afirmou Vladimir Putin num discurso dedicado ao desporto, em Perm, na região russa dos Montes Urais.O COI ainda não anunciou uma decisão sobre a participação de atletas russos, sob bandeira neutra, nos Jogos Olímpicos Paris2024, mas na semana passada suspendeu o Comité Olímpico Russo, por este ter decidido integrar, de forma unilateral, associações desportivas regionais de territórios ucranianos.Em 5 de outubro, o Comité Olímpico Russo decidiu integrar, de forma unilateral, como membros organizações desportivas regionais que estão sob autoridade do Comité Ucraniano, nomeadamente de Zaporijia, Donetsk, Lugansk e Kherson.Segundo o COI, a decisão de integrar, de forma unilateral, como membros organizações desportivas regionais que estão sob autoridade do comité Ucraniano “constitui uma violação da Carta Olímpica, porque desrespeita a integridade territorial do comité nacional da Ucrânia”.O Comité Olímpico Russo deixa, assim, de poder funcionar como um comité nacional e de receber fundos do movimento olímpico.A Rússia e Bielorrússia foram excluídas de vários eventos desportivos desde a invasão da Ucrânia pela Rússia, em fevereiro de 2022. No entanto, alguns atletas individualmente têm vindo a ser autorizados a competir, em certas condições, nomeadamente apresentarem-se sob bandeira neutra.Em setembro passado, o presidente francês, Emmanuel Macron, rejeitou a possibilidade de existir bandeira russa nos Jogos Olímpicos Paris2024, devido à invasão da Ucrânia em curso, apontando aos "crimes de guerra" cometidos pelo regime de Putin, remetendo para o COI uma decisão sobre a participação de atletas russos no evento.