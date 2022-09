Joana Castelão quinta classificada no campeonato da Europa de tiro

Depois de ser sétima na qualificação, a portuguesa, olímpica em Londres2012, esteve perto de competir por medalhas, acabando por terminar no quinto posto, com um total de 582 pontos.



Na prova de carabina em três posições, a também olímpica Sara Antunes acabou com o 33.º melhor registo entre as participantes.



Ainda em prova em Wroclaw estão João Costa, outro atleta olímpico, e António Santos, na prova de pistola a 50 metros.