Joana Schenker campeã mundial de bodyboard

Mário Aleixo - RTP 08 Out, 2017, 12:04 / atualizado em 08 Out, 2017, 13:03 | Outras Modalidades

Na Praia do Norte, na Nazaré, Joana Schenker caiu nos quartos de final, mas mesmo assim conseguiu festejar em casa o título mundial.



Sete dias depois de ter completado 30 anos, Joana Schenker tornou-se na primeira portuguesa a sagrar-se campeã do circuito profissional mundial, depois de já, este ano, ter vencido o circuito europeu pela quarta vez.



"Não tenho palavras para descrever este momento. Ainda não caí em mim. É incrível", disse Joana Schenker, em declarações à assessoria de imprensa da Câmara Municipal da Nazaré.



De acordo com a algarvia, este é "um objetivo máximo de qualquer atleta, e que só se consegue após muito trabalho, feito ao longo de muitos meses".



"Obrigada a todos, nomeadamente à minha família. É indescritível o que sinto com este título que conquistou", disse.



Teresa Almeida, atleta da Nazaré, terminou no quinto posto, numa prova ganha pela japonesa Ayaka Suzuki, que derrotou na final a compatriota Sari Ohhara, repetindo o título de 2015.