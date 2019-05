Joana Schenker hexacampeã nacional de bodyboard após vitória em Santa Cruz

Lusa Comentários 19 Mai, 2019, 17:20 / atualizado em 19 Mai, 2019, 17:20 | Outras Modalidades

"O meu objetivo era vencer o Nacional. Apesar de ser a conquista mais `normal` para mim, é também aquele que me coloca mais pressão, porque parece que estou obrigada a ganhar e a verdade é que a concorrência é muito forte, com todas a surfar muito bem e a fazerem-me pagar qualquer descuido, pelo que estou muito contente e aliviada em ter garantido o título tão rapidamente", realçou em comunicado a atleta.

A ex-campeã mundial de bodyboard vai agora apontar baterias à conquista do Mundial, que conquistou em 2017, e vai enfrentar a primeira etapa no Chile com redobrada confiança, tentando recuperar o título perdido no ano passado para a japonesa Ayaka Suzuki.

"Sinto-me agora mais preparada para a primeira etapa do Circuito Mundial, no Chile, daqui a três semanas, devido a esta pressão que senti no Nacional, e sei que estou em forma e a surfar bem. De resto, o nível do Nacional feminino está equiparado ao Mundial e esta nova geração está pronta a dar o salto lá para fora", lançou.

Do lado dos homens, a corrida ao título nacional está ao rubro, depois de o `outsider` Fábio Ferreira, da Póvoa de Varzim, bater Ricardo Rosmaninho, Bernardo Machado e Tiago Prudêncio na final de Santa Cruz.

As contas do Nacional Open estão completamente em aberto, Ricardo Rosmaninho está agora em primeiro lugar do `ranking`, mas tem quatro atletas na corrida: Dino Carmo e Daniel Fonseca em posição cimeira e Manuel Centeno e Miguel Adão logo a seguir.

Completadas três das cinco etapas do Nacional (Peniche, Costa de Caparica e Santa Cruz), faltam disputar as etapas de Carcavelos (25 de maio) e de São Jacinto, Aveiro (01 e 02 de junho).