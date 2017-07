Joana Vasconcelos e Francisca Laia conquistam prata em K2 200 nos Europeus de canoagem

Lusa 16 Jul, 2017, 12:09 / atualizado em 16 Jul, 2017, 14:27 | Outras Modalidades

A dupla portuguesa correu a distância em 36,777 segundos, a 0,250 das ucranianas Mariia Kichasova e Anastasiya Horlova e com uma vantagem de 0,340 sobre as polacas Dominika Wlodarczyk e Katarzyna Kolodziejczyk.







Imagens: facebook - Federação Portuguesa de Canoagem Direitos Reservados



As canoístas em conversa com a jornalista Natéricia Simões da Antena 1, revelam a satisfação por esta vitória e pela conquista da medalha de Prata.



Esta é a segunda medalha conquistada por Portugal nos Europeus, depois de no sábado Fernando Pimenta ter revalidado o título em K1 1000 metros.





Imagens: facebook - Federação Portuguesa de Canoagem Direitos Reservados