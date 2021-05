Joana Vasconcelos na final de K1 500 da Taça do Mundo de Barnaul

Um dia depois de ter assegurado a qualificação para os Jogos Olímpicos Tóquio2020 na mesma distância, Joana Vasconcelos voltou a estar em destaque na Sibéria, ao vencer a sua série com um tempo de 02.00,036 minutos.



A portuguesa vai partir para a final de domingo com o segundo melhor tempo, apenas batida pela croata Anamaria Govorcinovic (1.59,690).



Kevin Santos terminou na sexta posição a final de K1 200, com uma marca de 36,944 segundos, a 0,533 do vencedor, o lituano Mindaugas Maldonis.