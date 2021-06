João Almeida e Daniela Campos sagram-se campeões nacionais de contrarrelógio

O ciclista, convocado para os Jogos Olímpicos Tóquio2020, cumpriu os 30,5 quilómetros em 36.20 minutos, com quase um minuto de vantagem em relação a todos os adversários, sendo o mais próximo Rafael Reis (Efapel), segundo, com 37.14.No terceiro lugar ficou José Neves (W52-FC Porto), com um tempo de 37.33 minutos, e em quarto ficou outro olímpico, o especialista na disciplina Nelson Oliveira (Movistar), com 37.44.João Almeida, sexto na Volta a Itália deste ano, venceu o primeiro título nacional da carreira na categoria de elite, depois de vários títulos nas classes etárias jovens.





Em sub-23 masculinos, o mais rápido foi Fábio Fernandes (Efapel), o único a baixar dos 40 minutos na prova (39.45), à frente de Miguel Salgueiro (LA Alumínios-LA Sport), segundo, com 40.09, e Diogo Barbosa (Hagens Berman Axeon), terceiro, com 40.40.Fernandes já tinha sido campeão nacional de contrarrelógio juniores em 2020 e consegue já o título no primeiro ano no novo escalão etário.





Na corrida feminina, Daniela Campos estabeleceu o melhor tempo nos 19,2 quilómetros e sucede a Raquel Queirós como campeã do "crono", com 29.25 minutos, batendo por mais de um minuto Ana Caramelo (ATPLine), que fez a distância em 30.52 e foi segunda, e Liliana Jesus (Team Farto-BTC), terceira, com 31.00.A prova feminina ficou ainda marcada pela ausência da olímpica Maria Martins (Drops), que não alinhou à partida devido a problemas mecânicos.O primeiro dia coroou ainda um total de 11 campeões nacionais de paraciclismo, nas várias classes.No sábado, a competição desloca-se para Castelo Branco e arranca com a prova de fundo feminina, com as elites a cumprirem um total de 108,2 quilómetros, em cinco voltas ao circuito, pela manhã, e os sub-23 masculinos, de tarde, com 170,5 quilómetros ao todo.