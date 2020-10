João Almeida e Ruben Guerreiro nasceram na fábrica Axeon

João Almeida, "maglia rosa" durante 15 dias e quarto na geral final, e Ruben Guerreiro, vencedor da classificação da montanha, deram maior destaque à equipa que este ano conseguiu, ao fim de 12 anos de existência, formar o primeiro vencedor de uma grande Volta, com o êxito do britânico Tao Geoghegan Hart (INEOS) no Giro.A história dos ciclistas portugueses na Axeon começou com Ruben Guerreiro, em 2015, e até agora a taxa de sucesso, isto é, a quantidade de ciclistas colocados no WorldTour, é de 100%: depois do agora campeão da montanha do Giro, os irmãos Rui Oliveira e Ivo Oliveira seguiram para a UAE Emirates, João Almeida para a Deceuninck-QuickStep e agora André Carvalho para a Cofidis.Merckx confirma à Lusa que a equipa está “no processo de contratar outro ciclista português”, que se junte a Pedro Andrade, de quem espera que “possa evoluir e tornar-se um grande ciclista no futuro”, após ter chegado “muito jovem ainda, com um grande desejo de aprender e melhorar”.”, conta o diretor da formação.





Teor do trabalho da equipa







Em entrevista à Lusa, o antigo ciclista, filho da lenda Eddy Merckx, explica que a equipa de que hoje é dono faz um trabalho que é “muito difícil de descrever”.”, explica.Depois, há uma importante “relação que dê para os dois lados” que precisa de se desenvolver entre a estrutura e os corredores, porque “um dos fatores chave é ouvir as novas gerações, e o que querem”.”, revela.O facto de trabalharem “sem grande pressão”, porque a única que os ciclistas sentem “é a que colocam neles mesmos”, e a criação de uma relação que “em vez de exigir é mais pelo encorajamento” funciona para nutrir talento e não uma obsessão com resultados imediatos.“Acho que isso é uma parte grande do nosso sucesso. (Outra coisa é) os ciclistas ajudarem-se e aprenderem entre eles. Melhoram mais rápido, porque se apoiam e veem os resultados que as gerações anteriores foram conseguindo. É motivador”, assume.





O porquê do sucesso da equipa





Para o ciclista da equipa André Carvalho, o mais experiente dos dois portugueses, o sucesso do trabalho “tem a ver com as condições que dá aos ciclistas”.”, refere, em entrevista à Lusa.Na equipa norte-americana em 2019 e 2020, e apesar deste ano atípico pela pandemia de covid-19, o português conseguiu dar o salto e, em 2021, vai engrossar o contingente luso no WorldTour pela porta da Cofidis.Segundo o ciclista luso, a Axeon traz “” e uma vontade de incutir aos jovens “”, ajudando-os a “”.“Mais importante ainda é o calendário que têm, é bastante importante poder participar em várias corridas com equipas WorldTour, além das corridas de topo mundial para sub-23. Faz com que tenhamos que evoluir”, nota.Merckx, da sua parte, deixa rasgados elogios a mais um ciclista que lança para o WorldTour, um objetivo, mas apenas se for “para correr no WorldTour muitos anos”.”, analisa Axel Merckx.





Características da equipas e os talentos







Descrevendo a equipa com “mais uma grande família do que outra coisa”, algo que se nota até com antigos ciclistas que mantêm o contacto, o belga nota que há uma “mudança geracional” a decorrer.”, alerta.O sucesso dos inúmeros ciclistas que passaram por esta formação, que começou como equipa satélite da Trek, associada à Livestrong, e agora funciona de forma independente, acaba por alimentar os mais novos, mas também outros elementos da ‘família’.”, conta.Depois de um Giro em que todos estavam “mesmo entusiasmados com o João” e ficaram depois felizes por Geoghegan Hart, a Hagens Berman Axeon espera que esta atenção mediática, conseguida pelos "alumni" da equipa, possa servir para assegurar novos parceiros e patrocínios, numa altura em que o funcionamento ao mesmo nível dos últimos anos está em risco.”, atira.O sucesso dos vários nomes citados, mas também do russo Alexandr Vlasov (Astana) ou do equatoriano Jhonatan Narváez (Education First), “ajuda de certeza” a que se olhe com outros olhos para este trabalho.

“Vêm de onde todos aqueles nomes vieram, o que conseguimos fazer nestes 12 anos. É positivo, mas no final do dia, o que precisamos é de patrocinadores e de quem acredite e invista no nosso futuro”, remata.