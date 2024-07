João Almeida eleito "gregário da semana"

A estrear-se na Volta a França, o ciclista de A-dos-Francos (Caldas da Rainha), de 25 anos, foi eleito melhor ‘domestique’ da primeira semana com 55,6% dos votos dos cibernautas que participaram na escolha na página oficial do Tour naquela rede social.



Almeida bateu a concorrência do neerlandês Frank van den Broek, essencial na vitória do colega Romain Bardet (dsm-firmenich PostNL) na primeira etapa da 111.ª edição, do francês Christophe Laporte (Visma-Lease a Bike), gregário de Jonas Vingegaard, e do dinamarquês Michael Morkov (Astana), lançador do recordista de etapas Mark Cavendish.



Terceiro classificado no Giro2023, o português foi fundamental no apoio ao camisola amarela Tadej Pogacar na primeira semana da ‘Grande Boucle’, nomeadamente na quarta etapa, quando trabalhou durante largos quilómetros no Galibier, e na nona, quando foi a ‘sombra’ do esloveno nos setores de gravilha.



Após a nona etapa, Almeida ocupa a sexta posição da geral, a 2.17 minutos de ‘Pogi’.



A Volta a França cumpriu hoje o seu primeiro dia de descanso, regressando na terça-feira à estrada, para cumprir 187,3 quilómetros entre Orléans a Saint-Armand-Montrond.