João Almeida em busca de afirmação na Volta à Itália

O ciclista das Caldas da Rainha quererá provar que o quarto lugar de 2020 e o sexto de 2021 não foram estadias de curta duração, que não é um turista entre os grandes nomes do pelotão WorldTour, mas antes um viajante experiente à procura do pódio.Este ano, o 105.º Giro sai da Hungria, a partir da capital Budapeste, e passa por cidades como Catania, Potenza ou Nápoles, com a viagem a seguir por trilhos batidos em Reggio Emilia, Sanremo, Turim e os Dolomitas, a caminho de Verona.Aí, acaba com um dos seus pratos fortes, o contrarrelógio individual, no final de uma jornada de 21 etapas.As ausências dos eslovenos Tadej Pogacar (UAE Emirates) e Primoz Roglic (Jumbo-Visma), bem como do campeão de 2021, o colombiano Egan Bernal (INEOS), tornam a prova uma corrida aberta.Sem Pogacar e Roglic, que têm dominado, respetivamente, a Volta a França e a Volta a Espanha nos últimos anos, e que estão, novamente, concentrados no Tour, e sem o campeão em título Bernal, a recuperar do grave acidente que sofreu em janeiro, a procura pelos favoritos encontra mais de uma dezena de nomes.O equatoriano Richard Carapaz é um dos antigos vencedores a alinhar à partida, tendo triunfado em 2019, e lidera uma INEOS apetrechada com boas ferramentas para defender o líder e com outra carta na manga, o britânico Tao Geoghegan Hart, outro jovem que "brilhou" em 2020, como João Almeida, mas que levou a vitória final.O britânico Simon Yates (BikeExchange-Jayco) é outro dos nomes a ter em conta, assim como o regressado Tom Dumoulin, com o neerlandês à frente da Jumbo-Visma e à procura de repetir a rosa de 2017, numa formação que ainda tem um ‘trunfo’ no norueguês Tobias Foss.Outras duplas marcam o leque de favoritos, este ano bem largo: Bauke Mollema e Giulio Ciccone encabeçam a Trek-Segafredo, enquanto o italiano Vincenzo Nibali, único a já ter vencido as três grandes Voltas, está ao lado do colombiano Miguel Ángel López na Astana, com o australiano Jai Hindley e o neerlandês Wilco Kelderman de novo juntos, como em 2020, agora na BORA-hansgrohe.Ao longe surgem outros nomes, menos cotados para a vitória final, mas certamente candidatos ao "top 10", como os franceses Romain Bardet (DSM) e Guillaume Martin (Cofidis), em boa forma este ano, o britânico Hugh Carthy (EF Education-Easy Post) e o homem a quem alguns chamam "Deus", o espanhol Mikel Landa, numa Bahrain-Victorious que também conta com o neerlandês Wout Poels.Apesar da menor preponderância do "crono", uma das especialidades de João Almeida, também não é que a "corsa rosa" se tenha virado para os escaladores puros, com pouca sequência entre grandes montanhas.Entre o final da segunda semana, e o início da terceira, surgem as etapas mais desafiantes, mas um dia de descanso no meio retira dureza ao desafio, com vários dias "ondulantes" mas sem subidas que façam grandes diferenças.O Etna, logo ao quarto dia, é o primeiro teste real, com outros "passos", do Fedaia ao Pordoi e ao Mortirolo, além do Blockhaus, em Pescara na nona etapa, na "ementa", que conta com um total de 3.445,6 quilómetros, com um acumulado de altitude total de 50.580 metros.As distâncias mais curtas de cada tirada são outra opção calculada pela organização, com um tríptico de etapas, da 15.ª à 17.ª, como grande teste, pela dureza e altitude, antes do 20.º dia, que combina o Pordoi, a "Cima Coppi" desta 105.ª edição, e o Fedaia, antes do "crono" final.