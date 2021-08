João Almeida mantém liderança da Volta à Polónia

João Almeida, que soma um tempo total de 23:17.07 horas, parte no domingo para a derradeira etapa com 20 segundos de vantagem sobre o esloveno Matej Mohoric (Bahrain), que é segundo da geral, e 27 em relação ao polaco Michal Kwiatkowski (INEOS), terceiro.



No contrarrelógio de hoje, com início e fim em Katowice, João Almeida cronometrou 22.13 minutos, apenas atrás do francês Rémi Cavagna, seu colega de equipa, que marcou 22.10.



A Volta à Polónia termina no domingo com uma etapa de 145,1 quilómetros entre Zabrze e Cracóvia, com uma contagem de montanha de terceira categoria como principal dificuldade.