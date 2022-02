João Almeida quinto classificado no contrarrelógio da Volta aos Emirados

Bissegger, de 23 anos, foi o mais rápido nos nove quilómetros com início e fim em Ajmã, cumpridos em 9.43 minutos, e o único a 'rolar' a uma média superior a 55 quilómetros por hora.



O italiano Filippo Ganna (INEOS), campeão do mundo da especialidade, ficou no segundo lugar, a sete segundos, com o neerlandês Tom Dumoulin (Jumbo-Visma) a ser terceiro, a 14.



Almeida, campeão nacional do 'crono', foi quinto, a 22 segundos, quatro atrás do seu companheiro de equipa, o esloveno Tadej Pogacar.



O 'crono' completamente plano reconfigurou a geral, com o suíço como novo líder, seguido de Ganna, a sete, e do belga Jasper Philipsen (Alpecin Fenix), terceiro a 12. João Almeida é sexto, a 22.



Mais abaixo, Ruben Guerreiro (EF Education -- Easy Post) registou o 41.º melhor tempo do dia e é agora 32.º à geral, a 45 segundos do líder.



Na quarta-feira, a etapa parte de Fujairah e termina 181 quilómetros depois, culminando na difícil ascensão a Jebel Jais, num dos dias decisivos para os candidatos à vitória final.