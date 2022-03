João Almeida quinto na terceira etapa da Volta à Catalunha ganha por Ben O`Connor

O’Connor, de 26 anos, cumpriu os 161,1 quilómetros entre Perpignan, França, e La Molina em 4:12.51 horas, seis segundos à frente de um grupo de favoritos em que o espanhol Juan Ayuso (UAE Emirates) foi segundo e o colombiano Nairo Quintana (Arkéa Samsic) terceiro.



O australiano, quarto na Volta a França de 2021, somou o primeiro triunfo este ano com um ataque nos últimos 7,5 quilómetros, conseguindo ‘segurar’ a vantagem para o grupo de favoritos.



O português João Almeida procurou distanciar-se dos rivais pela vitória final, nos últimos metros, e acabou por cortar a meta em quinto, o que lhe valeu um ‘salto’ para nono na geral, a 16 segundos do novo líder e com a mesma diferença temporal do quarto.



Juan Ayuso subiu a segundo, a 10 segundos de O’Connor, e Quintana é terceiro, a 12, após um dia de alta montanha que começou a provocar diferenças nos candidatos.



O dia voltou a ficar marcado por desistências de monta, como do neerlandês Tom Dumoulin (Jumbo-Visma), o australiano Michael Matthews (BikeExchange-Jayco), antigo líder da geral, e do italiano Fausto Masnada (QuickStep-Alpha Vinyl), enquanto o polaco Michal Kwiatkowski (INEOS) nem sequer começou a etapa, num momento ‘estranho’ em que doenças têm assolado o pelotão mundial.



Os outros dois portugueses em prova, também da UAE Emirates, cortaram a meta fora do ‘top 100’, com Rui Costa em 106.º e Ivo Oliveira em 148.º, após a missão de apoio ao chefe de fila, Almeida, e ao ‘trunfo’ Ayuso.



Na quinta-feira, a quarta de sete etapas liga La Seu d’Urgell a Boi Taüll, em 166,7 quilómetros com três contagens de montanha de primeira categoria, a última até à meta, uma ascensão de 13 quilómetros a uma média de inclinação positiva de 06%.