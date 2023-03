João Almeida segue em terceiro no Tirreno-Adriático após nova vitória de Roglic

Roglic, de 33 anos, venceu pelo segundo dia seguido num sprint entre trepadores e candidatos, em Sassottetto, ao cabo de 165,6 quilómetros, iniciados em Morro d'Oro e cumpridos em 4:38.32 horas.



O italiano Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) foi segundo, com o britânico Tao Geoghegan Hart (INEOS) no terceiro posto, todos com o mesmo tempo do vencedor, incluindo o anterior líder, o alemão Lennard Kämna (BORA-hansgrohe).



O quinto posto do germânico, e as bonificações de 'Rogla', a abrir uma temporada 2023 para já com boas indicações, permitiram ao esloveno subir à liderança, agora com quatro segundos de vantagem.



Em terceiro está João Almeida, a 12 segundos, depois de hoje se defender várias vezes durante a subida final, várias vezes fechando espaços que este ou aquele ataque iam abrindo, além de ter passado uma porção do tempo a impor um ritmo alto na frente, cortando a meta em oitavo.



Em bom plano esteve também Nelson Oliveira (Movistar), determinante no arranque da ascensão decisiva, ao liderar o grupo, selecionando-o, fazendo muitos 'cair' com a toada acelerada que impôs, no trabalho em prol do líder da sua equipa, o espanhol Enric Mas, que veio a acabar em 10.º.



O luso de 34 anos acabou em 55.º, a 5.50 minutos do vencedor, depois de finalizar o trabalho, e é agora 43.º à geral.



No sábado, a sexta e penúltima etapa da corrida liga Osimo Stazione a Osimo, em 193 quilómetros, com um perfil ondulante com cinco subidas categorizadas, três das quais num circuito final que será decisivo.