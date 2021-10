João Almeida terceiro na Milão-Turim ganha por Primoz Roglic

João Almeida (Deceuninck-QuickStep) foi hoje terceiro classificado na 102.ª edição da Milão-Turim, ganha pelo esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma), tornando-se no primeiro ciclista português a ficar no pódio da corrida mais antiga do calendário.