João Azevedo conquista bronze em trap na Taça do Mundo de tiro com armas de caça

O atirador português João Azevedo conquistou hoje a medalha de bronze na prova de trap da Taça do Mundo de Rabat em tiro com armas de caça, ganha pelo britânico Matthew Coward-Holley, medalhado nos Jogos Olímpicos Tóquio2020.