João Benta anuncia pausa na carreira de ciclista

”, começa por dizer o corredor de Esposende, de 36 anos, numa publicação na rede social Facebook.João Benta defende que, “” para se manter, “por agora”, com o nível que pretende entregar à sua equipa e “aos compromissos daquela” com todos os patrocinadores.”, nota o quinto classificado das edições de 2018 e 2020 da Volta a Portugal.João Benta foi um dos ciclistas afastados da 83.ª edição da prova rainha do calendário nacional depois de a Polícia Judiciária ter realizado buscas, a dois dias do arranque da corrida, “em locais ligados a equipas de ciclismo” no âmbito da operação ‘Prova Limpa’, confirmou, na altura, à Lusa fonte ligada à investigação, esclarecendo que o objetivo “principal foi a recolha de prova, nomeadamente documentação”.Entre os ciclistas cuja casa foi alvo de buscas estavam Benta e Luís Mendonça (Glassdrive-Q8-Anicolor), que, apesar de terem sido afastados da Volta, estavam livres para competir, e Francisco Campos, cuja equipa, a Efapel, anunciou a rescisão do contrato, e Daniel Freitas (Rádio Popular-Paredes-Boavista), atualmente a cumprir três anos de suspensão “por posse de substâncias proibidas e/ou métodos proibidos” na sequência dessa operação.”, acrescenta.Benta diz que espera voltar “com a motivação e ânimo” que todos lhe conhecem. “Por agora, impõe-se um momento de pausa. Agradeço a todos quantos estiveram e estão sempre comigo. (…) Uma palavra final para todos os meus colegas de equipa e a todos os colegas de profissão: Continuem a elevar o ciclismo nacional!”, conclui.