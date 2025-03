João Coelho apura-se nos 400 metros

Detalhes das eliminações



Omar Elkhatib e Ericsson Tavares ficaram-se pelas eliminatórias, com o quinto e quarto tempo nas duas primeiras séries, respetivamente, com os tempos 47,17 e 46,88.



Antes, Carina Vanessa também foi eliminada, ao ser quinta na quarta série, em 53,54 segundos, terminando com o 23.º tempo entre as 25 classificadas. A última repescada foi a britânica Ama Pipi, terceira na corrida da atleta do Sporting, em 52,18, beneficiando da desclassificação da checa Nikoleta Jíchová.



Carmo Tavares detém o melhor resultado português nos 400 metros em Europeus em pista coberta, com o oitavo lugar em Valência1998, quando Carlos Silva também conquistou o melhor resultado nacional nas duas voltas à pista, com o quarto lugar.



O recorde nacional feminino pertence à ausente Cátia Azevedo, que cumpriu a distância em 52,43, em fevereiro de 2024, em Madrid.





”, afirmou o velocista natural de Alhandra.João Coelho, cujo recorde nacional é de 45,86, desde 2 de março de 2024, vai disputar ainda hoje as semifinais dos 400 metros, a partir das 19h19 em Lisboa, depois de ter sido sexto em Istambul2023, depois de ter superado as eliminatórias com o terceiro registo entre os presentes.A final dos 400 metros, reservada aos três primeiros de cada uma das semifinais, está marcada para sábado, às 20h10.