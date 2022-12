João Costa bate recorde pessoal dos 50m costas

João Costa voltou a bater a sua marca pessoal, à semelhança do que já tinha feito na terça-feira na estreia nos Mundiais, então nos 100 metros costas (51,34).



A marca desta quinta-feira não foi ainda assim suficiente para o nadador luso estar nas meias-finais dos 50 metros costas, com João Costa a ser o 23.º entre os 46 nadadores inscritos, numa qualificação que fechou nos 23,38.



O nadador do Vitória de Guimarães, que é o único português nos Mundiais de piscina curta, encerra a sua participação no domingo, ao competir nos 200 metros costas.