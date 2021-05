João Domingues afastado na primeira ronda do `qualifying` de Roland Garros

O jogador de Oliveira de Azeméis, que figura na 226.ª posição do ‘ranking’ ATP, não conseguiu superar o experiente adversário, de 35 anos, número 209 na hierarquia mundial, e acabou por ser eliminado, com os parciais de 7-5 e 6-4, ao fim de uma hora e 37 minutos.



Depois de um parcial inaugural muito equilibrado, em que só foi ‘quebrado’ no último jogo de serviço, Domingues ficou cedo em desvantagem no segundo parcial (1-4), ao sofrer um ‘break’ no quarto jogo, mas conseguiu anular quatro ‘match points’ e quebrar o adversário no nono jogo (4-5), antes de a chuva interromper o encontro.



No regresso à terra batida do ‘court’ número 11, o tenista português ainda evitou mais dois ‘match points’, mas, ao terceiro, cedeu a qualificação para a segunda ronda de Roland Garros a Sergiy Stakhovsky, que vai defrontar o japonês e quinto cabeça de série Taro Daniel.



Consumada a derrota de João Domingues e depois dos desaires na segunda-feira de Pedro Sousa e Frederico Silva, a fase de qualificação do 'major' parisiense fica sem nenhum representante nacional, já que João Sousa entrou diretamente no quadro principal.