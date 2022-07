João Domingues avança na qualificação do `chalenger` de San Benedetto

João Domingues, quarto cabeça de série do 'qualifying', superou o 'wild card' transalpino, sem 'ranking' ATP, em dois 'sets', pelos parciais de 6-2 e 6-0, num embate que durou uma hora e 15 minutos.



Na final da qualificação, o tenista luso vai jogar o acesso ao quadro principal face ao vencedor do embate entre o brasileiro Oscar Jose Gutierrez, 368.º do 'ranking' ATP, e o italiano Federico Iannaccone, 701.º.