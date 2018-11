João Domingues nos `oitavos` em Buenos Aires após desistência de Pedro Sousa

Lusa Comentários 13 Nov, 2018, 20:59 | Outras Modalidades

Ao fim de meia hora, e depois de ter vencido os três primeiros jogos, Pedro Sousa, 104.º jogador do 'ranking' ATP, retirou-se do encontro, numa fase em que Domingues, 255.º jogador mundial, tinha 'virado' o marcador, que foi parado em 4-3.



Sousa, que era o quarto cabeça de série do torneio argentino, abandona a prova na primeira ronda, enquanto Domingues vai defrontar, nos oitavos de final, o argentino Federico Coria, 322.º jogador do 'ranking' e proveniente do 'qualifying' do torneio.